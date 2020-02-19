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 Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии
14:18   19 Февраля 2020
Весь мир

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Заявления Ирландии об агентах ГРУ, которые якобы составляют подробную карту проложенных по океанскому дну волоконно-оптических кабелей, соединяющих Европу и Великобританию с Америкой, рассчитаны на дилетантов.

Об этом «Политике сегодня» заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя доклад ирландского агентства безопасности, в котором говорится, что Россия намерена воспользоваться «уязвимостью» Ирландии для прослушивания линий связи или для их повреждения.

«Я этих ирландских разведчиков хочу немножко успокоить, мы всю информацию о кабеле имели с момента его прокладки – все его уязвимые места и неуязвимые места, и знаем о кабеле все. При современных технических средствах найти кабель, который активно работает, не составляет никакого труда», — заявил Клинцевич.

При этом сенатор добавил, что и у России, и у стран НАТО уже давно есть специальные машины и устройства, способные повреждать линии передач и средства связи, но сегодня в этом нет никакой необходимости.

Ирландия опозорилась, заявив, что Россия хочет повредить проложенные по дну океана кабели

Кабели, проложенные по дну Атлантического океана, обеспечивают связь гражданского населения, руководителей разного уровня, которые ведут обычную повседневную деятельность. Нет никакой необходимости в дестабилизации этих процессов, подчеркнул сенатор, отметив, что заявления о намерениях России как-то повредить эти кабели рассчитаны на дилетантов и вызывают только улыбку.

«Этот очередной фейк, который выброшен ирландской разведкой, мне кажется, делает ничтожным весь профессионализм и усилия этой организации. Ну они хотя бы позаботились о своем авторитете, прежде чем делать подобные вещи», — заключил Франц Клинцевич.

Как сообщало ранее издание The Times, Ирландия, в территориальных водах которой начинается подводная часть трансатлантических цифровых магистралей, обеспокоена тем, что в случае военного конфликта Москва может попытаться перерезать проложенные по океанскому дну кабели. Также ирландцы опасаются, что Россия намерена воспользоваться «уязвимостью» их страны и сделать ее своей разведывательной базой в Европе. С этой целью российские разведчики якобы уже изучили инфраструктуру дублинского порта.

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Автор: Александр Люблинский
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