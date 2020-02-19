Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Заявления Ирландии об агентах ГРУ, которые якобы составляют подробную карту проложенных по океанскому дну волоконно-оптических кабелей, соединяющих Европу и Великобританию с Америкой, рассчитаны на дилетантов.

Об этом «Политике сегодня» заявил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя доклад ирландского агентства безопасности, в котором говорится, что Россия намерена воспользоваться «уязвимостью» Ирландии для прослушивания линий связи или для их повреждения.

«Я этих ирландских разведчиков хочу немножко успокоить, мы всю информацию о кабеле имели с момента его прокладки – все его уязвимые места и неуязвимые места, и знаем о кабеле все. При современных технических средствах найти кабель, который активно работает, не составляет никакого труда», — заявил Клинцевич.

При этом сенатор добавил, что и у России, и у стран НАТО уже давно есть специальные машины и устройства, способные повреждать линии передач и средства связи, но сегодня в этом нет никакой необходимости.

Кабели, проложенные по дну Атлантического океана, обеспечивают связь гражданского населения, руководителей разного уровня, которые ведут обычную повседневную деятельность. Нет никакой необходимости в дестабилизации этих процессов, подчеркнул сенатор, отметив, что заявления о намерениях России как-то повредить эти кабели рассчитаны на дилетантов и вызывают только улыбку.

«Этот очередной фейк, который выброшен ирландской разведкой, мне кажется, делает ничтожным весь профессионализм и усилия этой организации. Ну они хотя бы позаботились о своем авторитете, прежде чем делать подобные вещи», — заключил Франц Клинцевич.

Как сообщало ранее издание The Times, Ирландия, в территориальных водах которой начинается подводная часть трансатлантических цифровых магистралей, обеспокоена тем, что в случае военного конфликта Москва может попытаться перерезать проложенные по океанскому дну кабели. Также ирландцы опасаются, что Россия намерена воспользоваться «уязвимостью» их страны и сделать ее своей разведывательной базой в Европе. С этой целью российские разведчики якобы уже изучили инфраструктуру дублинского порта.