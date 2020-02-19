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Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу
Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
13:12   19 Февраля 2020
Россия

Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам КНР

Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам КНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам Китая. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ, не считают ли в Москве эту меру чрезмерной и не скажется ли эта ситуация на отношениях с Пекином. 

Песков отметил, что вопрос об этом стоит задавать не Кремлю, а правительству, глава которого запретил въезд гражданам Китая на территорию РФ. По словам Пескова, работает комиссия, где принимаются решения. 

«Принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса по стране», — заключил пресс-секретарь президента РФ. 

Ранее Дмитрий Песков оценил поправку в Конституцию о руководстве президента кабмином.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика

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