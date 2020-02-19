Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам КНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет на въезд в Россию гражданам Китая. Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ, не считают ли в Москве эту меру чрезмерной и не скажется ли эта ситуация на отношениях с Пекином.

Песков отметил, что вопрос об этом стоит задавать не Кремлю, а правительству, глава которого запретил въезд гражданам Китая на территорию РФ. По словам Пескова, работает комиссия, где принимаются решения.

«Принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса по стране», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Дмитрий Песков оценил поправку в Конституцию о руководстве президента кабмином.