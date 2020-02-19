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 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

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Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
13:11   19 Февраля 2020
Россия

Песков: Санкции США против «Роснефти» не повлияют на отношения РФ и Венесуэлы

Песков: Санкции США против «Роснефти» не повлияют на отношения РФ и Венесуэлы

Санкции США против дочерней компании «Роснефти» не повлияют на отношения Москвы и Каракаса. Об этом в среду, 19 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь российского лидера назвал санкции против Rosneft Trading незаконными с точки зрения международного права. Он также заверил, что они никак не повлияют на отношения России и Венесуэлы.

«Напротив, они [отношения — ред.] развиваются и будут развиваться и далее», — сказал он. 

По словам Пескова, компания будет защищать свои интересы в судебном порядке, а также задействовать другие механизмы. Он подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры для урегулирования ситуации.

Ранее Вашингтон ввел санкции против дочерней компании «Роснефти» — Rosneft Trading — за «посредничество при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».

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Автор: Софья Белоцерковская
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