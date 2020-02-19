Песков: Санкции США против «Роснефти» не повлияют на отношения РФ и Венесуэлы

Санкции США против дочерней компании «Роснефти» не повлияют на отношения Москвы и Каракаса. Об этом в среду, 19 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал санкции против Rosneft Trading незаконными с точки зрения международного права. Он также заверил, что они никак не повлияют на отношения России и Венесуэлы.

«Напротив, они [отношения — ред.] развиваются и будут развиваться и далее», — сказал он.

По словам Пескова, компания будет защищать свои интересы в судебном порядке, а также задействовать другие механизмы. Он подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры для урегулирования ситуации.

Ранее Вашингтон ввел санкции против дочерней компании «Роснефти» — Rosneft Trading — за «посредничество при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».