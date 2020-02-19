Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Сирийская армия является источником обострения ситуации в Идлибе, ее военные действия стали ответом на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«При этом, вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями», — отметил глава МИД РФ.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обвинил САА в агрессии в Идлибе и заявил, что Турция готова начать военную операцию в этой провинции.

Турция поддерживает в Идлибе радикально-исламистские группировки. В частности, «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемую бывшими членами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры». Анкара оказывает им как военную, так и информационную поддержку, желая контролировать северо-запад Сирии.