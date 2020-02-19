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Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

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Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

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Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

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 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
13:39   19 Февраля 2020
Весь мир

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Сирийская армия является источником обострения ситуации в Идлибе, ее военные действия стали ответом на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«При этом, вопреки некоторым оценкам, подчеркну, что сирийские войска отодвигают боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль законного правительства Сирийской Арабской Республики над своими землями», — отметил глава МИД РФ.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обвинил САА в агрессии в Идлибе и заявил, что Турция готова начать военную операцию в этой провинции.

Турция поддерживает в Идлибе радикально-исламистские группировки. В частности, «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемую бывшими членами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры». Анкара оказывает им как военную, так и информационную поддержку, желая контролировать северо-запад Сирии.

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Автор: Мария Владимирова
#сирия #идлиб #турция #лавров

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