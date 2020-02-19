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Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу
Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
12:51   19 Февраля 2020
Россия

Песков заверил, что большое число поправок в Конституцию не изменят ее суть

Песков заверил, что большое число поправок в Конституцию не изменят ее суть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что лишь часть предложений об изменениях в Конституции включат как поправки. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами. 

Представители СМИ высказали опасение, что сотни поступивших предложений «размоют» Конституцию. Песков в ответ подчеркнул, что «такое количество поправок размывало бы, но пока речь идет о предложениях». Пресс-секретарь российского лидера также напомнил слова Владимира Путина о том, что изменениями в Основной закон сможет стать лишь часть инициатив.

«Другая часть в виде других актов будет присутствовать», — добавил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков оценил поправку в Конституцию о руководстве президента кабмином

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика #конституция рф

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