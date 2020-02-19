Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что лишь часть предложений об изменениях в Конституции включат как поправки. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Представители СМИ высказали опасение, что сотни поступивших предложений «размоют» Конституцию. Песков в ответ подчеркнул, что «такое количество поправок размывало бы, но пока речь идет о предложениях». Пресс-секретарь российского лидера также напомнил слова Владимира Путина о том, что изменениями в Основной закон сможет стать лишь часть инициатив.

«Другая часть в виде других актов будет присутствовать», — добавил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков оценил поправку в Конституцию о руководстве президента кабмином.