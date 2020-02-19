Путин возложит цветы к памятнику Собчака в Петербурге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на мемориальную встречу, посвященную годовщине смерти Анатолия Собчака. Об этом в среду, 19 февраля, пишет Федеральное агентство новостей.

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020

Глава государства возложит цветы к памятнику первого мэра Санкт-Петербурга, а вечером посетит концерт памяти в его честь в академической филармонии имени Шостаковича, отметил Песков. Кроме этого, в промежутках у Путина запланированы встречи в Константинсковском дворце.

«С Грефом [Германом, главой Сбербанка — ред.] пообщается — это и Сбербанк, и другие направления, связанные с инновационными проектами. Будут еще непубличные встречи», — заявил Песков.

Ранее бывший глава правительства Дмитрий Медведев посвятил пост в Facebook в память о первом мэре Санкт-Петербурга. Он признался, что пришел в политику благодаря Собчаку.