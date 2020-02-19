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12:35   19 Февраля 2020
Россия

Песков назвал Суркова опытным и талантливым управленцем

Песков назвал Суркова опытным и талантливым управленцем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал уход Владислава Суркова с поста помощника президента России.

«Никаких сомнений, что многолетний опыт, без преувеличений талант Суркова найдет себе применение», — ответил Песков на вопрос журналистов о будущем экс-помощника.

Он напомнил, что Сурков ушел с должности по собственному желанию, а также о его встрече с российским главой Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, пока нет никаких данных, где будет работать управленец.

«Не берусь прогнозировать. Он может быть задействован в самых разных направлениях, не только по Украине», — заметил Песков. 

Песков назвал Суркова опытным и талантливым управленцем

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Автор: Анна Манц
#сурков #песков

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