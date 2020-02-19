Песков назвал Суркова опытным и талантливым управленцем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал уход Владислава Суркова с поста помощника президента России.

«Никаких сомнений, что многолетний опыт, без преувеличений талант Суркова найдет себе применение», — ответил Песков на вопрос журналистов о будущем экс-помощника.

Он напомнил, что Сурков ушел с должности по собственному желанию, а также о его встрече с российским главой Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, пока нет никаких данных, где будет работать управленец.