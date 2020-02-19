Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею появления в Конституции положения о руководстве кабмина президентом. Журналисты спросили пресс-секретаря Владимира Путина, зачем нужен будет премьер-министр РФ, если правительством будет руководить глава государства.

По словам Пескова, никакой позиции в Кремле на эту тему нет, а предложение является только идеей, и оно находится на стадии обсуждения. Пресс-секретарь президента попросил представителей СМИ дождаться решения рабочей группы о внесении изменений в главный закон страны.

«Премьер-министр осуществляет ежедневное, оперативное руководство, в этом разница», — подытожил представитель Кремля.

Ранее Песков оценил идею прописать неприкосновенность экс-президентов РФ в Конституции.