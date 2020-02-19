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Коронавирус унес жизни китайского кинорежиссера и всей его семьи

Коронавирус унес жизни китайского кинорежиссера и всей его семьи

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12:21   19 Февраля 2020
Весь мир

Коронавирус унес жизни китайского кинорежиссера и всей его семьи

Коронавирус унес жизни китайского кинорежиссера и всей его семьи

Китайский кинорежиссер Чанг Кай, его сестра, отец и мать умерли от коронавируса. Кинематографисту было 55 лет. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает The Guardian.

По данным газета, семья режиссера находилась в Ухане. Первым заболел отец знаменитости, это случилось еще в январе. Кай попытался положить родственника в больницу, однако все медицинские учреждения оказались переполнены. Глава семьи заразил остальных членов семьи и умер.

Через несколько дней умерла мать кинорежиссера. После этого Чанг почувствовал, что тоже заболел. 14 февраля его не стало. Через несколько часов из жизни также ушла его сестра. Супруга Кая находится в тяжелом состоянии. Известно, что перед смертью они были госпитализированы, однако врачи не смогли спасти им жизнь. 

Китайский кинематографист работал режиссером и продюсером в в уханьской киностудии Hubei Film Studios.

По последним данным, от вспышки коронавируса скончались 2004 человека. Заразившихся насчитывается 74,1 тысяч человек. Выздоровели более 14,3 тысяч пациентов. 

Ранее сообщалось, что глава временного госпиталя «Учан» в китайском Ухане умер от коронавируса.

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Автор: Софья Белоцерковская
#китай #общество #весь мир #коронавирус

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