Террористы из группировки, причастной к взрыву в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, задержаны в Узбекистане сотрудниками полиции. Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, правоохранители задержали 21 человека.

Все задержанные являются членами группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада» — террористическая группировка, признанная в России запрещенной).

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге произошел теракт в метро. В результате него погибли 15 человек, более двух десятков человек пострадали.