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12:08   19 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Террористы из группировки, причастной к взрыву в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, задержаны в Узбекистане сотрудниками полиции. Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, правоохранители задержали 21 человека. 

Все задержанные являются членами  группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада» — террористическая группировка, признанная в России запрещенной).

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге произошел теракт в метро. В результате него погибли 15 человек, более двух десятков человек пострадали.

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Автор: Ольга Воскресенская
#задержание #происшествия #чп #террористы #узбекистан

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