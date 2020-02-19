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 Китай надеется на дальнейшую поддержку России в борьбе с коронавирусом

Китай надеется на дальнейшую поддержку России в борьбе с коронавирусом

11:53   19 Февраля 2020
Весь мир

Китай надеется на дальнейшую поддержку России в борьбе с коронавирусом

Китай надеется на дальнейшую поддержку России в борьбе с коронавирусом

Власти КНР выразили надежду, что Россия и другие страны как можно раньше скорректируют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, чтобы сотрудничество и обмены в разных областях не пострадали. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. 

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для учебы, работы, туризма и с частными целями. 

Китайский дипломат напомнил, что РФ и Китай — крупнейшие соседи, поэтому власти КНР уделяют пристальное внимание мерам, которые предпринимает Россия в ответ на эпидемию. 

«В то же время мы также отметили, что российская сторона многократно выражала поддержку Китаю в борьбе с эпидемией и оказала значительную помощь», — заявил Шуан.

Он выразил надежду, что международное сообщество, в том числе Россия, продолжит поддерживать Китай и как можно раньше скорректирует ограничительные меры, благодаря которым обмены и сотрудничество в разных сферах не будут затронуты.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #китай #общество #весь мир

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