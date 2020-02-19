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11:43   19 Февраля 2020
Весь мир

Врач-эпидемиолог сравнил ситуацию на судне Diamond Princess со вспышкой лихорадки Эбола

Врач-эпидемиолог сравнил ситуацию на судне Diamond Princess со вспышкой лихорадки Эбола

Врач-эпидемиолог, профессор японского Университета Кобе Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на круизном лайнере Diamond Princess ужасающей и сравнил ее со вспышкой лихорадки Эбола. По мнению медика, на судне творится неразбериха и совершенно непонятно, в каких помещениях можно находиться, а какие потенциально заражены. 

Кэнтаро рассказал журналистам, что в любой инфекционной больнице или учреждении, где есть заболевшие, выделяется «красная зона» и «зеленая зона». Они различаются тем, что в первой нужно надевать защитный костюм, а во второй можно себя чувствовать безопасно и ходить в обычных вещах, не боясь подхватить болезнь. 

«На Diamond Princess совершенно непонятно, где опасно, а где нет. Непонятно, какие перила, ковер могут быть заражены, ведь вирус невидим», — рассказал врач журналистам. 

По его словам, на судне свободно разгуливают люди с повышенной температурой и без масок, через весь лайнер они идут в медпункт, по пути заражая остальных. Эпидемиолог возмутился, что на судне такое поведение людей является обычным, и никто ничему не удивляется. 

С 5 февраля лайнер Diamond Princess находился на 14-дневном карантине из-за коронавируса в порту Иокогамы. На борту 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, среди которых 24 россиянина. Общее число зараженных на борту превысило 540 человек. Среди заболевших — двое россиян, муж и жена. После обнаружения коронавируса заболевших выводят с судна и помещают в больницу. Власти Японии сняли карантин в среду, 19 февраля

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #япония #чп #весь мир #коронавирус

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