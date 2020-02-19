Депутат Федоров предложил уголовно наказывать участников уличных беспорядков

Общественные беспорядки в Российской Федерации нужно прекращать применением жесткого уголовного наказания, рассказал ФБА «Экономика сегодня» депутат, член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Последнего фигуранта «московского дела» студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая 18 февраля приговорили к трем годам условно за применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику Росгвардии во время акции протеста от 27 июля 2019 года. Федоров считает, что российские правоохранители действуют довольно мягко во время беспорядков, при этом законодательство РФ действует эффективно.

«Безусловно, законодательные нормы для участников и организаторов общественных беспорядков, а также действия российских полицейских достаточно мягкие в сравнении с европейскими или американскими. Но при этом закон в Российской Федерации работает и, как показали задержания фигурантов "московского дела" и последовавшие приговоры, вполне эффективно», – отметил эксперт.

При этом депутат убежден, что нужно ужесточить меры наказания к участникам массовых беспорядков.

«Государство сейчас четко показывает, что не допустит общественных волнений, особенно тех, которые могут причинить вред здоровью других граждан. "Московское дело" это показало. Но, если в России снова будет созвана определенная группа людей для организации очередного многочисленного митинга, нарушения должны караться уголовным сроком немедленно», – добавил собеседник.

По мнению Федорова, россияне должны иметь право высказаться, и они полноценно могут это сделать в рамках действующего законодательства. Депутат отметил, что глава РФ Владимир Путин не раз поднимал этот вопрос, поэтому соответствующие поправки в Конституцию РФ будут внесены в ближайшее время.