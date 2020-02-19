Ученые развенчали миф о вреде картофеля

Употребление картофеля, который считается вредным продуктом, может улучшить показатели здоровья. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания, передает в среду газета La Vanguardia.

Исследователи разделили участников эксперимента на две группы. Одна в течение месяца употребляла в пищу гарнир из рафинированных зерен, в том числе белый рис. Вторая группа ела приготовленный на пару или запеченный картофель.

После этого специалисты измерили у участников уровень глюкозы в плазме и крови, сывороточный инсулин, холестерин, а также артериальное давление.

Выяснилось, что у людей, употреблявших картофель, анализы были лучше, чем у тех, кто питался гарнирами из очищенных зерен.

Ученые напомнили, что только здоровые и не имеющие противопоказаний люди могут позволить добавлять в свой рацион картофель.