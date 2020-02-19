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11:24   19 Февраля 2020
Весь мир

Ученые развенчали миф о вреде картофеля

Ученые развенчали миф о вреде картофеля

Употребление картофеля, который считается вредным продуктом, может улучшить показатели здоровья. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания, передает в среду газета La Vanguardia.

Исследователи разделили участников эксперимента на две группы. Одна в течение месяца употребляла в пищу гарнир из рафинированных зерен, в том числе белый рис. Вторая группа ела приготовленный на пару или запеченный картофель. 

После этого специалисты измерили у участников уровень глюкозы в плазме и крови, сывороточный инсулин, холестерин, а также артериальное давление.

Выяснилось, что у людей, употреблявших картофель, анализы были лучше, чем у тех, кто питался гарнирами из очищенных зерен. 

Ученые напомнили, что только здоровые и не имеющие противопоказаний люди могут позволить добавлять в свой рацион картофель. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ученые #картофель

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