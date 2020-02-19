Стартовали поставки российских ЗРК «Панцирь-С1» в Сербию

Стартовали поставки российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в Сербию, передает национальное телевидение страны. Сообщается, что в Сербию прибыл первый из шести планируемых ЗРК.

В понедельник, 17 февраля, в Белграде состоялась встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его сербского коллеги Александара Вулина. Стороны договорились о поставках российских комплексов на территорию страны. По данным национального телевидения Сербии, военные страны уже побывали на обучении и готовы к работе с «Панцирем-С1».

«Панцирь-С1» представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. Управление ведется двумя или тремя операторами. Техника предназначена для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, в том числе и беспилотников.