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11:03   19 Февраля 2020
Россия

Медведев заявил, что пришел в политику благодаря Собчаку

Медведев заявил, что пришел в политику благодаря Собчаку

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пришел в политику благодаря первому мэру Санкт-Петебурга Анатолию Собчаку. Об этом он написал в Facebook 19 февраля — в годовщину смерти политика.

«Для меня Анатолий Александрович – коллега, старший товарищ, учитель. Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику», — написал он.

Медведев также подчеркнул, что первый мэр Петебурга «со всей решительностью» принимал очень сложные, спорные, но необходимые решения в период 90-х годов, когда было много тяжелой работы. При этом Собчак избегал популизма и радикализма.

Бывший глава правительства также признался, что для него стала шоком смерть политика в 2000-м году — на рубеже XXI века, в переломный для России момент. Он подчеркнул, что Собчак навсегда останется в памяти людей профессионалом и блестящим политиком. 

Медведев вместе с главой государства Владимиром Путиным работал в команде Собчака с 1990 по 1996 год. До 15 января 2020 года он возглавлял правительство, а с 2008 по 2012 года был президентом России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #собчак

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