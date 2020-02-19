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Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

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10:54   19 Февраля 2020
Россия

Глава Росприроднадзора приедет в Красноярск после стихотворения Сергея Шнурова

Глава Росприроднадзора приедет в Красноярск после стихотворения Сергея Шнурова

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова приедет в Красноярск после стихотворения Сергея Шнурова, которое музыкант опубликовал в Instagram. Жители Красноярска обратились к певцу и рассказали о том, что город задыхается от смога и «режима черного неба». 

На сайте правительства Красноярского края сообщается, что губернатор региона Александр Усс пригласил Радионову посетить город и оценить сложную ситуацию на фоне неблагоприятных метеоусловий. Глава края предложил чиновнице обсудить дополнительные меры, чтобы улучшить экологию Красноярска. Радионова приедет в краевую столицу в предстоящий вторник, 25 февраля, отметили в правительстве. 

Режим «черного неба» и неблагоприятных метеоусловий объявили в Красноярске вечером в пятницу, 14 февраля, затем продлили еще на несколько дней. В регионе практически нет ветра, поэтому вредные примеси в воздухе не рассеиваются, образуя смог. Воспитателям в детских садах рекомендуют не выводить детей на прогулку, а самим красноярцам советуют без надобности не выходить на улицу и плотно закрывать двери и окна.

Жители города попросили поддержки у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который известен критическими и злободневными стихотворениями. За 10 часов с момента публикации пост набрал свыше 3,1 тысячи комментариев. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #красноярск #общество #экология #росприроднадзор #усс

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