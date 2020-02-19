Детский омбудсмен проводит проверку подростков, готовивших теракты в Керчи

Уполномоченный по правам ребенка в республике Крым Ирина Клюева проводит проверку двух подростков, которых накануне сотрудники ФСБ задержали за подготовку террористических актов в керченских учебных заведениях.

Слова детского омбудсмена в среду утром приводит РИА Новости.

«Проработаю моменты, состояли ли на учете, попадали ли в поле зрения. Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение», — рассказала Клюева.

Ранее в среду она прибыла в Керчь с рабочим визитом, в ходе которого планирует посетить Керченский морской колледж и школу №15, где учились задержанные подростки.

Накануне стало известно о задержании ФСБ двух подростков, которые признались в намерениях устроить взрывы в своих учебных заведениях в Керчи, и у которых были изъяты самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. После появления данной информации в СМИ, министр образования республики Крым Валентина Лаврик объявила, что проведет в Керчи комплексную проверку.