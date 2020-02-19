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Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

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10:29   19 Февраля 2020
Россия

Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем

Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. 

Путин отмечает, что Антонов трудится, полностью отдавая себя любимому делу, и дарит поклонникам эстрадного искусства отличные песни. По мнению российского лидера, песни Юрия Антонова не только талантливы и мелодичны, но и узнаваемы людьми, именно поэтому его творчество пользуется любовью слушателей разных поколений. 

Юрий Антонов родился в 1945 году в Ташкенте. В 1997 году ему присуждено звания Народного артиста России. В 1999 году участвовал в выборах в Госдуму. Сейчас музыкант входит в состав Общественного совета при СК РФ.

Антонов является автором и исполнителем более шести десятков песен, выпустил более 50 дисков. Ранее композитор рассказал, что готовит песню с певцом Григорием Лепсом. Также на минувшей неделе Антонов сообщил, что переносит юбилейные концерты на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #юбилей #юрий антонов

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