Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главным вызовом для всех «старых» компаний «уберизацию». Об этом он заявил, когда выступал на лекции в научно-исследовательском университете «МИСиС», посвященной искусственному интеллекту, передает Forbes.

Во время выступления Греф вспомнил свой разговор с президентом компании Volkswagen Group Хербертом Диссом. Речь зашла о сервисе Uber.

«Он говорит: "Мы не боимся самодвижущихся машин, потому что у нас инженеры не хуже. Как только спрос на электрические машины будет, мы тут же произведем машину и лучше, чем это делает Tesla. Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги – мы можем делать лучшее железо, но такую бизнес-модель мы не понимаем"», — процитировал Греф Дисса.

Опасения, которые высказал Дисс, отражают страхи современных предпринимателей, давно занимающихся своим делом. Они научились отвечать на многие вызовы, но есть вещи, к которым почти никто не готов, а это большая проблема, отметил глава Сбербанка.

Под «уберизацией» [неологизм от названия американской компании Uber — ред. ] экономики понимается замена услуг посредников цифровыми платформами.