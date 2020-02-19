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10:39   19 Февраля 2020
Россия

Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главным вызовом для всех «старых» компаний «уберизацию». Об этом он заявил, когда выступал на лекции в научно-исследовательском университете «МИСиС», посвященной искусственному интеллекту, передает Forbes.

Во время выступления Греф вспомнил свой разговор с президентом компании Volkswagen Group Хербертом Диссом. Речь зашла о сервисе Uber.

«Он говорит: "Мы не боимся самодвижущихся машин, потому что у нас инженеры не хуже. Как только спрос на электрические машины будет, мы тут же произведем машину и лучше, чем это делает Tesla. Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги – мы можем делать лучшее железо, но такую бизнес-модель мы не понимаем"», — процитировал Греф Дисса.

Опасения, которые высказал Дисс, отражают страхи современных предпринимателей, давно занимающихся своим делом. Они научились отвечать на многие вызовы, но есть вещи, к которым почти никто не готов, а это большая проблема, отметил глава Сбербанка.

Под «уберизацией» [неологизм от названия американской компании Uber — ред. ] экономики понимается замена услуг посредников цифровыми платформами.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество #греф

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