Исаев подтвердил переход Ольги Баталиной из Госдумы в правительство

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев подтвердил переход замсекретаря Генсовета этой политической партии Ольги Баталиной из Госдумы в российское правительство. По словам Исаева, решение о переходе Баталиной в кабмин приняли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Минтруда Антон Котяков.

Исаев отметил, что Баталина станет заместителем главы Минтруда и соцзащиты, передает его слова «Интерфакс».

Ольге Баталиной 44 года, она является кандидатом экономических наук. Ранее была главой Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ранее из Госдумы в правительство уже перешел депутат Александр Грибов, глава кабмина назначил его заместителем руководителя аппарата правительства.