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10:09   19 Февраля 2020
Россия

Исаев подтвердил переход Ольги Баталиной из Госдумы в правительство

Исаев подтвердил переход Ольги Баталиной из Госдумы в правительство

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев подтвердил переход замсекретаря Генсовета этой политической партии Ольги Баталиной из Госдумы в российское правительство. По словам Исаева, решение о переходе Баталиной в кабмин приняли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Минтруда Антон Котяков. 

Исаев отметил, что Баталина станет заместителем главы Минтруда и соцзащиты, передает его слова «Интерфакс». 

Ольге Баталиной 44 года, она является кандидатом экономических наук. Ранее была главой Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ранее из Госдумы в правительство уже перешел депутат Александр Грибов, глава кабмина назначил его заместителем руководителя аппарата правительства. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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