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10:14   19 Февраля 2020
Россия

Невыдачу российскому дипломату визы в США назвали политическим хамством

Невыдачу российскому дипломату визы в США назвали политическим хамством

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов назвал политическим хамством невыдачу визы в США российскому дипломату Константину Воронцову. Об этом он заявил в среду, 19 февраля.

По мнению Воронцова, Вашингтон не заинтересован обсуждать с Москвой тему разоружения. Он считает, что американцы лишь имитируют активность в этом направлении.

«Это грубейшее нарушение международного права и политическое хамство. Предлагают вести разговор по важнейшей теме и суют палки в колеса по формальным основаниям», — сказал сенатор.

Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Воронцову.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #совфед #политика #общество #виза

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