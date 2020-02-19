Невыдачу российскому дипломату визы в США назвали политическим хамством

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов назвал политическим хамством невыдачу визы в США российскому дипломату Константину Воронцову. Об этом он заявил в среду, 19 февраля.

По мнению Воронцова, Вашингтон не заинтересован обсуждать с Москвой тему разоружения. Он считает, что американцы лишь имитируют активность в этом направлении.

«Это грубейшее нарушение международного права и политическое хамство. Предлагают вести разговор по важнейшей теме и суют палки в колеса по формальным основаниям», — сказал сенатор.

Ранее комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Воронцову.