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10:34   19 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Самолет украинской бюджетной авиакомпании SkyUp вылетел в Китай, чтобы эвакуировать из города Ухань, где с конца 2019 года продолжается вспышка коронавируса, 74 человека.

Как сообщает в среду утром телеканал «112 Украина», из 74 человек, которых планируется эвакуировать из Китая, 25 – иностранные граждане.

Для приема эвакуированных людей на Украине, как рассказала журналистам министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, подготовлено четыре места, где им предстоит провести на карантине 14 дней.

«Мы выберем то место, которое окажется наиболее подготовленным к приему такого количества людей», — пояснила Скалецкая.

В аэропорт Борисполь, как ожидается, самолет с эвакуированными гражданами прибудет в 8.00 в четверг, 20 февраля.

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук объяснил задержку с эвакуацией граждан Украины из Китая тем, что власти страны хотят на 100% быть уверены в нераспространении коронавирусной инфекции.

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Автор: Александр Люблинский
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