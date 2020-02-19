Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительных выходных дней

Работодатели в России могут предложить своим сотрудникам дополнительный выходной день перед праздниками. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает «Российская газета», ссылаясь на Роструд.

Что касается вопроса оплаты такого дня, каждый работодатель решает это самостоятельно. В большинстве случаев выходной может повлечь за собой уменьшение заработной платы.

В ведомстве считают, что при предоставлении дополнительного выходного необходимо издать локальный нормативный акт. Так как единая форма такого указа не установлена, его можно издавать в произвольной форме.

«В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате», — объяснили в ведомстве.

Напомним, в феврале и марте россиян ждут две сокращенные недели в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.