Два самолета столкнулись в небе над Австралией, погибли четыре человека
Жертвами столкновения двух самолетов в австралийском штате Виктория стали четыре человека. Об этом в среду утром сообщает местная полиция, отмечая, что трагедия произошла неподалеку от города Мангалор.
В настоящее время в Мангалоре, расположенном недалеко от Мельбурна, работают сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательные службы.
«Есть основания считать, что два самолета столкнулись в воздухе перед крушением. В каждом из самолетов было по два пассажира, они погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении полиции штата.
При этом отмечается, что личности четырех погибших к настоящему моменту не установлены.
О произошедшем правоохранители уведомили управление по безопасности гражданской авиации и австралийское бюро безопасности на транспорте.