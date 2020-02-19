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9:24   19 Февраля 2020
Россия

Автобус столкнулся с грузовиком в Свердловской области

Автобус столкнулся с грузовиком в Свердловской области

Автобус и грузовик столкнулись в поселке Боярском Свердловской области, в ДТП пострадали пять человек. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает управление ГИБДД по региону. 

По данным ведомства, авария случилась около 8.00 по местному времени. Междугородний автобус, совершавший маршрут «Екатеринбург — Рефтинский» столкнулся с грузовиком.

«Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с ним. По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса», — передает ведомство. 

Отмечается, что когда водитель грузовика остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, в этот момент в его заднюю часть врезался автобус. 

В момент аварии в нем находились 25 человек. Чтобы доставить пассажиров в пункт назначения, сотрудники ГИБДД организовали другой автобус, передает автоинспекция. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #свердловская область #общество

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