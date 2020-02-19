Порядка 90 уголовных дел возбудили в Казахстане после беспорядков в Жамбылской области

Первый заместитель главы МВД Казахстана Марат Кожаев сообщил, что правоохранительные органы страны возбудили около 90 уголовных дел в отношении участников недавних беспорядков в Жамылской области.

«Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам», — приводит слова замминистра агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ходе беспорядков на юге Казахстана возросло до 185.

Расследование обстоятельств массовой драки генпрокурор Казахстана взял под личный контроль. Для устранения последствий произошедшего была создана правительственная комиссия.

Напомним, в ночь на 8 февраля на юге Казахстана вспыхнул конфликт, причиной которого стала ситуация на местной автодороге. Провокаторы попытались воспользоваться напряженной обстановкой, чтобы придать конфликту межнациональную окраску.