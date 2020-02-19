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Армия Сирии отразила нападение боевиков в провинции Алеппо

Армия Сирии отразила нападение боевиков в провинции Алеппо

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8:05   19 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии отразила нападение боевиков в провинции Алеппо

Армия Сирии отразила нападение боевиков в провинции Алеппо

Армия Сирии отразила нападение боевиков «вооруженной оппозиции» в Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Возле поселка Шейх-Сулейман боевики группировки «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» обстреляли из РСЗО позиции сирийских военных и союзных им сил проиранских отрядов «Катаиб Хезболла». САА открыла ответный огонь по укреплениям террористов.

Также сообщается, что на севере провинции Алеппо столкнулись отряды протурецких группировок и курдские боевики. В результате боевых действий пострадали окрестности города Манбидж. Обстрел из ракетных установок велся по опорным пунктам, снаряды повредили несколько жилых домов.

«Демократические силы Сирии» (SDF) на востоке Дейр-эз-Зора потеряли одного боевика. На севере Ракки обменялись ударами с турецкой армией.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо

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