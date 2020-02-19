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 Второй житель Гонконга умер от нового коронавируса

Второй житель Гонконга умер от нового коронавируса
7:07   19 Февраля 2020
Весь мир

Второй житель Гонконга умер от нового коронавируса

Второй житель Гонконга умер от нового коронавируса

Второй случай случай смерти от нового типа коронавируса зафиксирован на территории Гонконга. Об этом пишет South China Morning Post.

Согласно данным газеты, мужчина был пациентом больницы Принцессы Маргарет. В этом же лечебном заведении 4 февраля скончалась первая жертва.

Точная причина смерти 70-летнего мужчины пока не установлена. Однако известно, что мужчины были проблемы с почками и он страдал от диабета.

22 января мужчина был на материковой части Китая. 2 февраля он почуствовал недомогание, и спустя десять дней он поступил в больницу. Диагноз был подтвержден 14 февраля. К этому моменту мужчина уже был в критическом состоянии.

По последним данным,  число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек. Скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. ВОЗ сообщает, что за пределами КНР в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения, из них три — с летальным исходом.

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Автор: Олег Королев
#китай #гонконг #коронавирус

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