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6:44   19 Февраля 2020
Весь мир

Инспекторы нашли посторонние предметы в топливных баках новых Boeing 737 MAX

Инспекторы нашли посторонние предметы в топливных баках новых Boeing 737 MAX

Американская корпорация Boeing проверяет более четырех сотен новых самолетов 737 MAX после того, как в топливных баках новых самолетов нашли посторонние предметы. Об этом сообщает Bloomberg.

Фрагменты инструментов и ветоши были найдены в новых самолетах, которые еще не поставлялись заказчикам.

Генеральный менеджер программы 737 MAX Марк Дженкс в служебном документе заявил о недопустимости подобного. Планируется проведение дополнительных инспекций, чтобы они могли убедиться, что в топливных баках ничего нет.

Агентство отмечает, что проверки вряд ли приведут к задержке возобновления эксплуатации данных самолетов.

Ранее Boeing сообщил, что ожидает возобновление полетов 737 MAX в середине года.

Полеты авиалайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта минувшего года в США и многих других странах сразу после двух авиакатастроф, в которых подозреваются дефекты одной из система. Корпорация занимается устранением недочетов.

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Автор: Олег Королев
#boeing 737 max

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