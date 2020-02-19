Японские власти сняли карантин с судна Diamond Princess

Карантин на круизном судне Diamond Princess близ берегов Японии был снят спустя две недели после его введения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пассажиры начали сходить с корабля. Первой с лайнера сошла пожилая женщина. Туристов ждут десятки автобусов.

Ожидается, что в среду судно покинуть около пяти сотен человек, у которых в организме не был выявлен новый коронавирус. Большинство из них - пожилые люди. По данным посольства РФ в Японии, среди них — двое россиян.

Лайнер Diamond Princess с 3,7 тысячами пассажиров и членов экипажа, среди которых 24 россиянина, с пятого февраля стояло на 14-дневном каратните в порту Иокогамы. По последним данным, общее число зараженных новым коронавирусом на борту превысило 540 человек. Среди заболевших - двое граждан РФ, муж и жена. После обнаружения коронавируса заболевших выводят с судна и помещают в больницу.