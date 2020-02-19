РФ запросила встречу в ООН из-за невыдачи визы российскому дипломату

Россия запросила встречу Комитета ООН по сношениям из-за невыдачи США визы главе российской делегации Константину Воронцову. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Запрос дипломаты направили после того, как комиссия ООН по разоружению отложила заседание на десять дней из-за невыдачи визы Воронцову.

В сообщении ООН отмечается, что дипломат ожидает выдачи в российской столице необходимой для прибытия в Нью-Йорк визы США.

Также в организации отметили, что от участников встречи возражений в связи с десятидневной задержкой начала работы комиссии не поступило. Однако, возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования.

Во вторник должно было состояться первое организационное заседание комиссии, на котором дипломаты выбрали бы председателя. Сессия должна пройти с 6 по 24 апреля. В ООН напомнили, что год назад сессия фактически не вела работу из-за невыдачи виз российской делегации.