Карантин под Тюменью для эвакуированных из Китая россиян завершился

Двухнедельный карантин в тюменском санатории «Градостроитель» для эвакуированных из КНР граждан РФ и стран СНГ завершился. Об этом сообщила глава регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

Два самолета ВКС РФ пятого февраля доставили из провинции Хубэй в Тюмень 144 человек - 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они были изолированы на 14 дней, заболеваний ни у кого выявлено не было.

Куликова отметила, что официально карантин закончится с наступлением среды. По ее словам, сейчас 62 гостей везут в аэропорт, где они сядут на рейс до Москвы. Она подчеркнула, что за среду должны успеть разъехаться все.

Ранее сообщалось, что после карантина 33 человека отправятся в Москву, по девять - Петербург и Барнаул, восемь - в Челябинск, шесть - во Владивосток, пять - в Красноярск, по четыре - в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Также по два человека отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные уедут в еще 27 городов. Также по делам или домой отправятся граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Таджикистана.