Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

Теплая зима на территории России связана с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в третьей декаде декабря 2019 года и январе наблюдались северные потоки и устанавливался антициклон. таким образом, Атлантика «дирижировала» погодой не только на европейской частью страны, но и над азиатской ее частью.

Вильфанд подчеркнул, что для азиатской части страны характерен резко континентальный климат с морозной зимой, из-за чего тепло из Атлантики не достигает данного региона.

Ученый рассказал, что существует такое климатическое понятие, как Северо-атлантическое колебание (САК). По его словам, его сила обуславливается разницей давления между Азорским циклоном на максимуме и Исландским циклоном на минимуме. САК интенсивно переносит воздушные массы из Атлантики.