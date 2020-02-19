Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

 Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

 Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США
Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

 Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

 Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США
4:35   19 Февраля 2020
Россия

Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России

Теплая зима на территории России связана с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в третьей декаде декабря 2019 года и январе наблюдались северные потоки и устанавливался антициклон. таким образом, Атлантика «дирижировала» погодой не только на европейской частью страны, но и над азиатской ее частью.

Вильфанд подчеркнул, что для азиатской части страны характерен резко континентальный климат с морозной зимой, из-за чего тепло из Атлантики не достигает данного региона.

Ученый рассказал, что существует такое климатическое понятие, как Северо-атлантическое колебание (САК). По его словам, его сила обуславливается разницей давления между Азорским циклоном на максимуме и Исландским циклоном на минимуме. САК интенсивно переносит воздушные массы из Атлантики.

«В этом году они долетели не только до Европы, Салехарда и Ямала, но и до Красноярского края, Якутии и даже до Хабаровского края»,  — рассказал Вильфанд.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#климат #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...