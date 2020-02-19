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4:08   19 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тыс. человек. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

День назад китайские власти проинформировали о более чем 59,9 тысячах заболевших, 7862 выздоровевших и 1789 умерших. Согласно обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составляет около 3,11 процента вместо 2,98 процентов ранее днем.

Согласно заявлению, число инфицированных в городе Ухань, являющимся эпицентром заболевания, превысило 44,4 тысячи человек. На втором месте находятся Сяогань, на третьем - Хуанган, где число заболевших составляет 3,3 тысяч и 2,8 тысяч соответственно. Показатель превышает тысячу еще четырех городах региона.

По последним данным, в тяжелом состоянии в Хубэе находятся более 9,2 тысяч инфицированных. Свыше 1,9 тысяч заразившихся - в критическом. Под наблюдением врачей находятся более 68,3 тысячи жителей.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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