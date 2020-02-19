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3:25   19 Февраля 2020
Весь мир

Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

Американский суд отклонил иск китайской компании Huawei к властям США, в котором она пыталась опротестовать запрет на работу с федеральными ведомствами. Об этом пишет Politico.

Законодательный запрет на работу с китайскими компаниями Huawei и ZTE американских ведомств и их партнеров содержится в соответствующем законе о федеральном бюджете на 2019 финансовый год.

Представители компании Huawei указали, что закон «чрезмерно суров и избирателен». Подчеркивалось, что это нарушает конституционные права упомянутых в нем компаний.

Huawei находится в «черном списке» США с мая минувшего года, что запрещает ей покупать американские компоненты и технологии. Однако, с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая покупать товары американского производства для поддержания сетей и обновления ПО существующих телефонов. Последняя предоставлена 18 ноября 2019 года на три месяца.

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Автор: Олег Королев
#сша #huawei

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