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2:56   19 Февраля 2020
Россия

Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

Художники и другие творческие деятели получат налоговую льготу на земельные участки, на которых располагаются их мастерские и ателье. Данную инициативу выдвинула группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергеем Катасоновым, сообщает «Парламентская газета».

Поправки в Налоговый кодекс подразумевают, что льгота на земельный налог представляет собой налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров. Таким образом, если площадь участка не выше шести соток, то земельный налог не взимается, а если участок больше - налог начисляется на оставшуюся площадь.

Сейчас данная льгота имеется у ветеранов ВОВ, инвалидов боевых действий, а также пострадавших от атомных аварий или других техногенных катастроф, их ликвидаторы и подвергшиеся облучению, инвалиды I и II групп, герои России и СССР, кавалеры ордена Славы, пенсионеры и предпенсионеры, многодетные семьи.

Депутаты предлагают добавить в список лиц вольнонаемного состава Советской армии, ВМФ, органов внутренних дел и госбезопаности, которые занимали штатные должности в воинских частях во время ВОВ. Также предлагается дополнить перечень военными, которые отслужили не менее 20 лет, членами семей военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также творческими деятелями, у которых на земельных участках расположены помещения, используемые в качестве мастерских или ателье. Льгота не должна будет распространяться на участки стоимостью более 100 миллионов рублей.

Катасонов пояснил «Парламентской газете», что все вышеуказанные категории граждан имеют льготу на имущественный налог. депутат отметил, что целью законопроекта является «гармонизация» предоставления данных преференций.

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Автор: Олег Королев
#художники #госдума рф #земельный налог

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