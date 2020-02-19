ПНС Ливии отказалось от диалога в Женеве после ужесточения ООН контроля за эмбарго

После решения ЕС о создании военно-морской миссии по контролю за оружейным эмбарго так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило о приостановке участия в женевских переговорах и военном комитете 5+5.

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил о создании новой миссии по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию. По его словам, начало работы запланировано на конец марта.

ПНС Ливии выступило против данной инициативы, обвинив Евросоюз в поддержке главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. При этом сразу несколько европейских лидеров, в том числе французский президент Эммануэль Макрон указывали на нарушение эмбарго со стороны ПНС и Турции. Анкара поставляет главарю ПНС в Триполе Файезу Сарраджу вооружение, боеприпасы и сирийских наемников, на что и акцентировали внимание западные политики.

Во вторник ПНС попыталось спровоцировать срыв перемирия, проведя атаки позиции ЛНА сразу по ряду направлений. В результате одного из ответных ударов ЛНА был уничтожен склад боеприпасов в порту Триполи. Боевики ПНС попытались обвинить военных ЛНА в потоплении турецкого судна, однако фотографии с места атаки показали несостоятельность из обвинений. Позже пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что турецкий корабль не пострадал.

ПНС продолжает обстреливать позиции ЛНА. Официальный представитель оперативного штаба операции ЛНА «Вулкан Гнева» Абдель Малик Мадан сообщил, что артиллерия боевиков ведет плотный огонь по позициям военных в Триполи. Ответный удар поразил аэропорт «Митига», который с лета минувшего года фактически является турецкой военной базой, где дислоцируются беспилотники. В ПНС посчитали, что этого достаточно для того, чтобы объявить о срыве мирных переговоров и выйти из военного комитета.

ФАН отмечает, что до объявления о создании Евросоюзом миссии по контролю за оружейным эмбарго ООН перемирие между сторонами в Ливии, которое было заключено после встречи президентов России и Турции 8 января, сохранялось. После решения ЕС ужесточить мониторинг режим тишины был прекращен ПНС в одностороннем порядке.