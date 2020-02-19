Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

 Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

 ПНС Ливии отказалось от диалога в Женеве после ужесточения ООН контроля за эмбарго

ПНС Ливии отказалось от диалога в Женеве после ужесточения ООН контроля за эмбарго
Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

Депутаты Госдумы предложили уменьшить земельный налог для художников

 Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

Суд отклонил иск китайской компании Huawei к США

 ПНС Ливии отказалось от диалога в Женеве после ужесточения ООН контроля за эмбарго

ПНС Ливии отказалось от диалога в Женеве после ужесточения ООН контроля за эмбарго
2:03   19 Февраля 2020
Россия

Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

Пятеро человек погибли и один пострадал при столкновении двух «легковушек» в Калмыкии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

По его словам, в 00:25 через систему «112» поступило сообщение о том, что на трассе Р22 в селе Троицкое произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей.

В результате ДТП погибли пять человек, один пострадал. Раненый доставлен в тяжелом состоянии в центральную больницу Целинного района.

По данным регионального главка МВД, на трассе столкнулись автомобили Datsun on-Do и Lada Granta. По предварительным данным, выезжавший со второстепенной дороги автомобиль Datsun не пропустил Lada, которая ехала по главной дороге.

В вторник вечером два человека погибли, один попал в больницу после столкновения двух «легковушек» в Московской области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дтп #калмыкия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...