Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

Пятеро человек погибли и один пострадал при столкновении двух «легковушек» в Калмыкии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский главк МЧС.

По его словам, в 00:25 через систему «112» поступило сообщение о том, что на трассе Р22 в селе Троицкое произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей.

В результате ДТП погибли пять человек, один пострадал. Раненый доставлен в тяжелом состоянии в центральную больницу Целинного района.

По данным регионального главка МВД, на трассе столкнулись автомобили Datsun on-Do и Lada Granta. По предварительным данным, выезжавший со второстепенной дороги автомобиль Datsun не пропустил Lada, которая ехала по главной дороге.

В вторник вечером два человека погибли, один попал в больницу после столкновения двух «легковушек» в Московской области.