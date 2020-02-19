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1:48   19 Февраля 2020
Весь мир

ООН выражает обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

ООН выражает обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила к крайнюю обеспокоенность обострением ситуации на востоке Украины.

Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские военные обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе. Обе стороны заявляют, что противник пользуется запрещенным минскими соглашениями тяжелым вооружением. Украинские силовики заявили о боестолкновении у линии соприкосновении. В ЛНР в свою очередь сообщили о попытках ВСУ проникнуть на позиции ополченцев, при которых украинские военные подорвались на минном поле.

Ди Карло во время выступления в Совбезе ООН заявила, что тревожные сообщения поступают о серьезных нарушениях режима прекращения огня по всей линии соприкосновения около поселка Золотого, включая применение тяжелого вооружения.

Дипломат отметила, что это вызывает глубокую озабоченность и служат четким напоминанием о том, что в отсутствие устойчивой политической воли существует реальная опасность отступления от договоренностей по перемирию и эскалации дальнейшего насилия.

Также она призвала остановить атаки на гражданских лиц в зоне конфликта, а также обеспечить туда беспрепятственный доступ для сотрудников гуманитарных миссий.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #оон

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