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 Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»

Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»
1:27   19 Февраля 2020
Весь мир

Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»

Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»

Реализация Минских соглашений станет главным фактором для оценки Россией целесообразности новой встречи в «нормандском формате». Об этом заявил во время заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Москву также не могу не тревожить сознательно или неосознанно подменить минскую формулу, которая является основой урегулирования. В частности, основу урегулирования в виде Минских соглашений пытаются подменить «нормандских форматом», целью которого как раз и было создание поддержки реализации минских соглашений.

По его словам, именно реализация данного подхода всеми участниками станет решающим фактором для оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в «нормандском формате».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый саммит «нормандской четверки» может состояться после выполнения решений декабрьской встречи.

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Автор: Олег Королев
#минские соглашения #нормандская четверка

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