Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

 Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
ООН выражает обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

ООН выражает обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

 Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»

Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»
Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

Пять человек погибли при ДТП на трассе в Калмыкии

 Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
ООН выражает обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

ООН выражает обеспокоенность нарушением перемирия в Донбассе

 Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»

Небензя рассказал о целесообразности новой встречи в «нормандском формате»
1:07   19 Февраля 2020
Весь мир

Американские санкции не заставят Россию прекращать поддержку Венесуэлы, заявил Косачев

Американские санкции не заставят Россию прекращать поддержку Венесуэлы, заявил Косачев

Россия продолжит поддержку Венесуэлы несмотря на санкции США, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Американский минфин внес санкционный список компанию Rosneft Trading, которая базируется в Швейцарии. Причиной этому стало посредничество в транспортировке венесуэльской нефти.

На своей странице в Facebook Косачев написал, что данные ограничительные меры по сути являются санкциями за препятствование вмешательству США в дела другого государства. По его мнению, это поведение «глобального хулигана», который грубо использует экономическую силу в своих интересах.

По словам Косачева, никаких обоснований данному экономическому хамству принято не будет. По его словам, Москва считает это очередным недружественным актом в гибридной войне США не только против России и Венесуэлы, но и против свободы мировой торговли.

«Разумеется, подчиняться не будем, а Венесуэлу поддержим», — подчеркнул он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#косачев #венесуэла #санкции сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...