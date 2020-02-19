Американские санкции не заставят Россию прекращать поддержку Венесуэлы, заявил Косачев
Россия продолжит поддержку Венесуэлы несмотря на санкции США, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Американский минфин внес санкционный список компанию Rosneft Trading, которая базируется в Швейцарии. Причиной этому стало посредничество в транспортировке венесуэльской нефти.
На своей странице в Facebook Косачев написал, что данные ограничительные меры по сути являются санкциями за препятствование вмешательству США в дела другого государства. По его мнению, это поведение «глобального хулигана», который грубо использует экономическую силу в своих интересах.
По словам Косачева, никаких обоснований данному экономическому хамству принято не будет. По его словам, Москва считает это очередным недружественным актом в гибридной войне США не только против России и Венесуэлы, но и против свободы мировой торговли.
«Разумеется, подчиняться не будем, а Венесуэлу поддержим», — подчеркнул он.