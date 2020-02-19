Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает упрощение расследования по делам об обороте порнографических материалов. Соответствующий материал опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся статьи 150 и 151 УПК РФ. В соответствии с законом, такие дела предлагается передавать следователям, а не дознавателям, что позволит вести предварительное следствие и проводить экспертизы в срок.

В пояснительной записке уточняется, что сложности в своевременном установлении злоумышленников обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан. Это фактически исключает возможность раскрытия дел по «горячим следам», из-за чего значительная часть преступлений остается нераскрыта.

В пояснительной записке отмечается, что передача дел следователям МВД зачастую связана с невозможностью окончания нетрадиционных судебных экспертиз в установленные сроки из-за нехватки полномочий у дознавателей.

В связи с закономпроектом предлагается отнести преступления, предусмотренные частью третьей статьи 242 УК, к подследственности следователей органов внутренних дел РФ.