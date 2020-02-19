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0:53   19 Февраля 2020
Россия

Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает упрощение расследования по делам об обороте порнографических материалов. Соответствующий материал опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся статьи 150 и 151 УПК РФ. В соответствии с законом, такие дела предлагается передавать следователям, а не дознавателям, что позволит вести предварительное следствие и проводить экспертизы в срок.

В пояснительной записке уточняется, что сложности в своевременном установлении злоумышленников обусловлены отсутствием правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан. Это фактически исключает возможность раскрытия дел по «горячим следам», из-за чего значительная часть преступлений остается нераскрыта.

В пояснительной записке отмечается, что передача дел следователям МВД зачастую связана с невозможностью окончания нетрадиционных судебных экспертиз в установленные сроки из-за нехватки полномочий у дознавателей.

В связи с закономпроектом предлагается отнести преступления, предусмотренные частью третьей статьи 242 УК, к подследственности следователей органов внутренних дел РФ.

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Автор: Олег Королев
#следователи

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