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 Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе

Генерал ФСБ в отставке убежден, что именно Украина провоцирует обстрелы в Донбассе
Небензя заявил, что многие чиновники на Украине настроены саботировать «Минск»

Небензя заявил, что многие чиновники на Украине настроены саботировать «Минск»

 ЦПВС сообщил, что обстановка на северо-востоке Сирии продолжает осложнятся

ЦПВС сообщил, что обстановка на северо-востоке Сирии продолжает осложнятся
0:26   19 Февраля 2020
Весь мир

Небензя заявил, что многие чиновники на Украине настроены саботировать «Минск»

Небензя заявил, что многие чиновники на Украине настроены саботировать «Минск»

Многие украинские чиновники настроены на саботаж выполнения договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, на волну саботажа Минских соглашений настроены многие влиятельные украинские чиновники, которые уже открыто противоречат декларируемой президентом Украины Владимиром Зеленским политической воле к урегулированию ситуации.

Небензя подчеркнул, что для реализации «Минска» одной лишь воли недостаточно, Киеву необходимо делать конкретные шаги.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в рамках встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако, несмотря на соглашения, стороны продолжают перестрелки.

Накануне участники переговоров России и Италии в формате «2+2» заявили, что минские договоренности являются единственным документом, который позволит разрешить ситуацию.

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Автор: Олег Королев
#украина #минские соглашения

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