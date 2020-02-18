ЦПВС сообщил, что обстановка на северо-востоке Сирии продолжает осложнятся

Обстановка на территории северо-восточных районов Сирийской Арабской Республики (САР), находящихся под контролем возглавляемой США международной коалиции, продолжает обострятся. С начала 2020 года в регион через иракскую границу прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами.

Об этом во вторник вечером сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Как отмечается, командование американских войск осуществляет интенсивное насыщение оружием подконтрольных коалиции сирийских территорий. В прибывших из Ирака военных колоннах в регион прибыли более 80 единиц бронетехники и свыше 30 грузовых автомобилей с разными видами вооружений и боеприпасами к ним.

Доставленное при помощи американских сил оружие попадает в руки многочисленных группировок боевиков, орудующих в Заевфратье, которые затем используют его в столкновениях и против турецкой армии, и против мирного населения.

Мирные жители в условиях постоянных обстрелов, которым боевики подвергают населенные пункты, вынуждены массово покидать свои жилища и бежать на территории, контролируемые правительственными войсками.

В сложившейся ситуации ЦПВС в очередной раз указал на то, что вопросы спасения мирного населения и беженцев требуют немедленного решения, а также призвал все стороны принять срочные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы на востоке Сирии.