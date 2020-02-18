Российская военная полиция провела патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Сотрудники российской военной полиции, продолжая реализовывать положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного в Сочи 22 октября 2019 года, провели в сирийской провинции Алеппо патрулирование по двум маршрутам.

Как сообщает во вторник вечером Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) патрулирование было проведено по маршрутам:

«Аджами – Маисра – Халед-эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Швайхет – Хазнави – южная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-эль-Гара – Окюкую – Тук-эль-Халиль – Макта-эль-Хаджар – Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Абу-эль-Кафт – Тлейла – Мешерфа – Эль-Хутта – Аджами, а также Аджами – Козджали-Кебир – Абу-эль-Кафт – Хамир – Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Мешерфа-Сегира – Расм-эль-Мешерфа – Керса – Харфан – мост через реку Евфрат – Харфан – Керсан – Расм-эль-Машарфа – Мешерфа-Сегира – восточная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-эль-Буайр – Делиафар – Халед-эль-Хитджан – Маисра — Аджами».

При этом армейская авиация провела воздушное патрулирование из аэродрома Квайрес, через аэродром Метрас и Челебию, с завершением маршрута на аэродроме вылета.

Патрулирование по указанным маршрутам, как отмечается, прошло без происшествий, в соответствии с утвержденным планом.