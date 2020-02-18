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23:12   18 Февраля 2020
Весь мир

Сотрудники ЦПВС провели в сирийском городе Эс-Сувейда гуманитарную акцию

Сотрудники ЦПВС провели в сирийском городе Эс-Сувейда гуманитарную акцию

Российская сторона продолжает в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание местному населению всесторонней помощи в восстановлении мирной жизни.

В течение минувших суток представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в городе Эс-Сувейда, раздав местным жителям 250 продовольственных наборов общим весом 910 килограммов.

Также отмечается, что за сутки военные медики российского Минобороны оказали медицинскую помощь 229 сирийцам в городах Кобани (провинция Алеппо) и Камишлия (провинция Хасеке).

Всего же с начала процесса сирийского урегулирования ЦПВС провел в САР 2 374 гуманитарных акции, раздав мирному населению 3 967,99 тонны продовольственных товаров, медикаментов и предметов первой необходимости. А также медицинские специалисты оказали за все это время помощь 125 541 жителю САР.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #весь мир #гуманитарная помощь #цпвс

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