Сотрудники ЦПВС провели в сирийском городе Эс-Сувейда гуманитарную акцию

Российская сторона продолжает в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание местному населению всесторонней помощи в восстановлении мирной жизни.

В течение минувших суток представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в городе Эс-Сувейда, раздав местным жителям 250 продовольственных наборов общим весом 910 килограммов.

Также отмечается, что за сутки военные медики российского Минобороны оказали медицинскую помощь 229 сирийцам в городах Кобани (провинция Алеппо) и Камишлия (провинция Хасеке).

Всего же с начала процесса сирийского урегулирования ЦПВС провел в САР 2 374 гуманитарных акции, раздав мирному населению 3 967,99 тонны продовольственных товаров, медикаментов и предметов первой необходимости. А также медицинские специалисты оказали за все это время помощь 125 541 жителю САР.