МИД РФ заявил, что ЕС, не признавая российские паспорта, подключился к удушению Донбасса

Решение не признавать полученные жителями Донбасса российские паспорта, которое приняли страны Евросоюза, означает, что они присоединились к политике удушения этих граждан.

С таким заявлением во вторник, 18 февраля, выступило российское Министерство иностранных дел, комментируя решение части стран ЕС не признавать выданные жителям Донбасса из гуманитарных соображений российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, так же, как ранее они поступили по отношению к крымчанам.