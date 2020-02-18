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МИД РФ заявил, что ЕС, не признавая российские паспорта, подключился к удушению Донбасса

МИД РФ заявил, что ЕС, не признавая российские паспорта, подключился к удушению Донбасса

 Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР

Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР
22:17   18 Февраля 2020
Весь мир

МИД РФ заявил, что ЕС, не признавая российские паспорта, подключился к удушению Донбасса

МИД РФ заявил, что ЕС, не признавая российские паспорта, подключился к удушению Донбасса

Решение не признавать полученные жителями Донбасса российские паспорта, которое приняли страны Евросоюза, означает, что они присоединились к политике удушения этих граждан.

С таким заявлением во вторник, 18 февраля, выступило российское Министерство иностранных дел, комментируя решение части стран ЕС не признавать выданные жителям Донбасса из гуманитарных соображений российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, так же, как ранее они поступили по отношению к крымчанам.

«К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. (…) Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека», — подчеркнули в ведомстве.

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Автор: Александр Люблинский
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