Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР

Временное ограничение на въезд граждан Китая на территорию России с 20 февраля из-за ситуации с новым коронавирусом не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее стало известно, что правительство РФ распорядилось временно приостановить въезд граждан Китая в Россию для трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях в связи со вспышкой коронавируса.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового типа пневмонии в городе Ухань. По данным на 18 февраля, зарегистрировано более 72 тысяч зараженных в более чем 20 странах мира. 12,5 тысячи человек поправились, 1 868 человек скончались.