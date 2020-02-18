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 Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР

Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР
Военные ВСУ в Крыму, служившие до присоединения к РФ, получили статус ветерана

Военные ВСУ в Крыму, служившие до присоединения к РФ, получили статус ветерана

 Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внукове

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внукове
ФРГ не принимала участие в подготовке плана из 12 шагов по безопасности на Украине

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 Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР

Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР
21:53   18 Февраля 2020
Весь мир

Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР

Ограничение на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров из КНР

Временное ограничение на въезд граждан Китая на территорию России с 20 февраля из-за ситуации с новым коронавирусом не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее стало известно, что правительство РФ распорядилось временно приостановить въезд граждан Китая в Россию для трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях в связи со вспышкой коронавируса.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового типа пневмонии в городе Ухань. По данным на 18 февраля, зарегистрировано более 72 тысяч зараженных в более чем 20 странах мира. 12,5 тысячи человек поправились, 1 868 человек скончались.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #китай #кнр #коронавирус

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