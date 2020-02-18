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21:53   18 Февраля 2020
Весь мир

Социолог Серавин надеется на освобождение похищенного ПНС в Ливии Шугалея

Социолог Серавин надеется на освобождение похищенного ПНС в Ливии Шугалея

Директор исследовательских программ экспертной группы «PiteR» Александр Серавин присоединился к пикету у здания посольства Ливии в Москве в поддержку незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Я очень надеюсь, что наши пикеты здесь не пропадут зря, и нам удастся Максима (Шугалея – ред.) спасти. Петербуржцы должны поддерживать друг друга», — рассказал Серавин в итервью ФАН.

По мнению руководителя центра «Электронной Электоральной Политики», в России необходимо создать рабочую группу, которая примет необходимые меры для того, чтобы вызволить незаконно удерживаемых в Ливии социологов.

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана уже десять месяцев удерживают в ливийской тюрьме «Митига» без суда и следствия. Эта тюрьма находится под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Несмотря на то, что социологи предварительно согласовали свою работу с «правительством», в мае их силой задержали члены группировки RADA. Террористы, связанные с ПНС, не раз фигурировали в докладах ООН о похищении людей ради выкупа.

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #пикет #социологи #пнс ливии

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